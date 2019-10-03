Серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира-2019 в Дохе из-за травмы, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Это коллегиальное решение, — заявил главный тренер сборных России Юрий Борзаковский.
Специалист считает, что решение спортсменки верное и взвешенное, так как олимпийский сезон для Клишиной является приоритетным.
По словам самой Клишиной, она получила травму передней поверхности бедра.
С моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе и были вынуждены сняться. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков, — сказала спортсменка.
Легкоатлетка добавила, что сейчас важнее плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь.
Ранее чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что у него нет сильных опасений по поводу возможного недопуска сборной России на Олимпийские игры в Токио, писал News.ru.
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