https://static.news.ru/photo/05dbdfae-e68c-11e9-bd63-fa163e074e61_660.jpg Дарья Клишина Фото: AP/ТАСС

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира-2019 в Дохе из-за травмы, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Это коллегиальное решение, — заявил главный тренер сборных России Юрий Борзаковский.

Специалист считает, что решение спортсменки верное и взвешенное, так как олимпийский сезон для Клишиной является приоритетным.

По словам самой Клишиной, она получила травму передней поверхности бедра.

С моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе и были вынуждены сняться. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков, — сказала спортсменка.

Легкоатлетка добавила, что сейчас важнее плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь.

Ранее чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что у него нет сильных опасений по поводу возможного недопуска сборной России на Олимпийские игры в Токио, писал News.ru.