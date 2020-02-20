Накануне первых матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года с Италией и Северной Македонией NEWS.ru поговорил с 26-летним центровым казанского УНИКСа Артёмом Клименко, включённым в расширенный список кандидатов в российскую сборную.

«Не могу сказать, что я в этом составе сборной уже „старенький“»

— С каким настроением и мыслями подходите к новому отборочному циклу к Евробаскету-2021, что нового увидели в расположении сборной?

— Сейчас в сборной обновилось практически полсостава, есть много молодых ребят, которые лишь первый-второй раз приехали в национальную команду. У нас очень мало времени на подготовку к квалификационным матчам, но необходимо проделать большую подготовительную работу, изучить соперников. В плане физического состояния сейчас, в разгар сезона все ребята вроде бы неплохо готовы, поэтому нужно сделать акцент на тактике, чтобы каждый игрок понимал, что от него требуется на площадке.

— Вы — один из самых опытных игроков в нынешней сборной России. Сами ощущаете себя этаким дядькой-наставником для молодых ребят, новичков национальной команды?

— Такого и близко нет, потому что у нас в сборной есть и более опытные ветераны, как, например, капитан команды Виталий Фридзон. И немало игроков, которые значительно дольше меня играют в сборной и вызываются в неё. Поэтому никак не могу сказать, что я в этом составе уже «старенький» (улыбается). Наверное, в большей степени числюсь на уровне молодых игроков.

Артём Клименко (64) Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— В баскетболе доминирующие центровые с ростом за 210 сантиметров всегда были в дефиците, а в последние годы — и подавно. В связи с этим есть ощущение, что на Вас, как на классического «центра» с ростом 214 сантиметров, ложится в сборной особая ответственность?

— Постараюсь сделать так, чтобы быть максимально полезным команде. Всё, что от меня зависит, необходимо реализовать на площадке в полезные действия для сборной. Конечно, «больших» игроков сейчас не так много, и баскетбол по этой причине немножко поменялся, но нужно сделать так, чтобы мои лучшие качества именно как центрового помогли команде добиться результата. И в этом заключается главная цель моего пребывания в сборной.

«Не следует пенять на то, что Евролига не подстраивается под календарь сборных»

— Насколько сильно меняется тактика российской сборной без своего звёздного центрового Тимофея Мозгова, который из-за травмы пропустил и прошлогодний Кубок мира, и пока никак не вернётся в строй?

— У Тимофея случился большой перерыв в карьере из-за травмы и операции, и сборной приходилось обходиться теми игроками, которые в тот или иной момент были отпущены клубами Единой лиги ВТБ. Но нельзя сказать, что если Мозгов есть в сборной, то мы наигрываем что-то принципиально другое в тактическом плане. У тренерского штаба есть свои принципы игры в защите и нападении, которые мы стараемся реализовывать на площадке в любом составе, не важно, есть какой-то конкретный игрок в сборной или нет. Поэтому когда в национальную команду игроки возвращаются после травм, они знают, что игровые схемы остались теми же, что и год, и два назад. Во всяком случае, при Сергее Базаревиче на посту главного тренера дело обстоит именно так. Вся подготовка строится по плану Сергея Валерьяновича, и каждый игрок знает этот план. Естественно, так легче освежать в памяти все тактические ходы и комбинации.

— Европейские сборные по ходу сезона постоянно испытывают проблемы из-за того, что календарь Евролиги игнорирует «окна» для матчей национальных команд, а потому участвующие в Евролиге клубы не могут отпускать своих лучших игроков в сборные. На российской команде эта проблема сильно сказывается?

— Вы правильно отметили, что эта проблема мешает всем сборным на континенте — не только российской. Тем более что в нынешнем сезоне в Евролиге стало 18 команд — на две больше, чем раньше. Поэтому нельзя сказать, что участие клубов в Евролиге особенно ослабляет какую-то одну сборную. Позицию клубов понять можно: они хотят добиться максимума в самом престижном континентальном турнире, но хорошо хотя бы то, что второй по значимости клубный турнир — Еврокубок — в своём календаре предусматривает «окна», синхронизированные с датами матчей национальных сборных. Но в любом случае все находятся в равных условиях, и не следует пенять на то, что Евролига не подстраивается под календарь сборных.

— Лично Вам насколько сложно в разгар сезона переключаться с клубных дел на выступление за российскую национальную команду?

— Это уже дело привычное — меня вызывают в сборную не первый раз. Если клуб отпускает, то почему бы не приехать и постараться принести пользу команде? Это интересно тем, что появляется возможность на некоторое время сменить обстановку, почувствовать другую атмосферу, после чего вернуться в клуб с новыми эмоциями и что-то добавить в своей игре.

«Времени на подготовку у нас мало, поэтому досконально изучить соперников не получится»

— Что знаете о первых соперниках по отборочному турниру Евробаскета-2021 — сборных Италии и Северной Македонии? На чем будет сделан акцент при подготовке к этим встречам?

— Тяжело сказать, кто из игроков сможет приехать в эти сборные, и какими будут их составы. Поэтому при подготовке важно акцентировать внимание не на конкретных баскетболистах, которые могут сыграть или не сыграть против нас, а на принципах игры в защите и нападении, используемых тренерами этих сборных. А уже непосредственно накануне матчей, когда станет известен заявочный список той или иной сборной, можно будет вести конкретный разбор по игрокам соперника. Но, понятное дело, поскольку времени на подготовку у нас очень мало, досконально соперников изучить не получится.

Даниэл Хэккетт Сергей Булкин/NEWS.ru

— Если говорить по персоналиям, к примеру, Даниэл Хэккетт, выступающий за московский ЦСКА и имеющий итальянское гражданство, вряд ли сможет сыграть против России 20 февраля, поскольку клуб его попросту не отпустит?

— Действительно, можно предположить, что так и будет, поскольку ЦСКА не отпустил нескольких игроков и в российскую сборную. Отпускали только Михаила Кулагина, но он не сможет сыграть в этих отборочных матчах из-за травмы.

— Условия отбора на Евробаскет-2021 нельзя назвать сверхсложными: итальянцы автоматически попадают на континентальное первенство как одни из его хозяев, а из трио Россия, Северная Македония и Эстония две лучшие тоже получат путёвки. Нет ли в этой связи у игроков российской сборной таких настроений, что мы, мол, фактически уже одной ногой на Евробаскете?

— Такого в принципе не может быть. Это спорт, где всё может решить один забитый мяч или одно удачное действие в защите. Ни в коем случае нельзя сказать, что если две команды из трёх проходят на чемпионат Европы, то мы там уже на 80 процентов. Нужно ответственно готовиться к каждому сопернику и стараться его побеждать. И совсем не важно, что в нашей квалификационной группе есть сборная, которая уже автоматически отобралась на континентальное первенство. Задача всегда ставится одна — выигрывать в каждом матче.

— И всё-таки результат «один — один», то есть победа и поражение в двух стартовых матчах отборочного турнира, учитывая тот факт, что с итальянцами придётся играть на выезде, в «горячем», с точки зрения болельщиков, Неаполе, можно будет назвать для нашей сборной неплохим?

— Нельзя даже думать о том, что «один — один» будет для нас приемлемым результатом. Для нас будет хорошо выиграть оба матча — тогда задачу на этот сбор национальной команды можно будет считать выполненной. Тяжело сказать, получится это или нет, но мы для этого и собрались, чтобы сыграться, сплотиться и победить.