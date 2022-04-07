Клебо отреагировал на отстранение Большунова и остальных лыжников из России
Йоханнес Клебо: при нынешнем положении дел не имеет значения, с кем мы будем соревноваться
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
13:19, 07 апреля 2022
Йоханнес КлебоФото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что при нынешнем положении дел на Украине не имеет значения, с кем им предстоит соревноваться в следующем сезоне, сообщает VG. Также он добавил, что никогда не общался тесно с русскими.
Никогда не общался с россиянами достаточно много, так же дела обстоят и сейчас. При нынешнем положении дел на Украине ситуация становится намного хуже, и это сейчас важнее, чем вопрос о том, с кем мы будем соревноваться в следующем сезоне, — заявил Клебо.
3 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила от участия в Кубке мира спортсменов из России.
Ранее Йоханнес Клебо выразил возмущение тем, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не стала отстранять российских спортсменов от участия в этапах Кубка мира. Однако в то же время пятикратный олимпийский чемпион считает неприемлемым, если к россиянам отнесутся без уважения или подвергнут травле.