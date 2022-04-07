Клебо отреагировал на отстранение Большунова и остальных лыжников из России

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что сейчас олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова больше напоминает патриотического блогера, а не настоящего спортсмена, сообщает «Чемпионат». По словам Вяльбе, увлечённость спортсменки социальными сетями может привести к негативным последствиям.

Ей (Степановой. — NEWS.ru) в жизни на данный момент очень сильно повезло. Она стала олимпийской чемпионкой, чему я очень рада. <...> Но если ты хочешь, чтобы результат был не только...