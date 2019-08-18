https://static.news.ru/photo/99f8d0a2-c1a7-11e9-be0e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кириленко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Продажу российским бизнесменом Михаилом Прохоровым клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» можно назвать удачной сделкой, считает президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, который играл за клуб с 2013 по 2014 год.

По его словам, в настоящее время «Бруклин» является полноценной командой с ареной, базой и сильным составом.

Соглашение о продаже клуба и арены было подписано 16 августа с канадским бизнесменом Джозефом Цаем. Общая сумма сделки составила около $3,5 млрд, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Михаил Прохоров отметил, что сейчас «Бруклин Нетс» находится в своём наилучшем состоянии за всю 52-летнюю историю клуба.

Прохоров приобрёл 80% акций «Нетс» в 2009 году за $223 млн. Главными достижениями российского бизнесмена в развитии клуба стали переезд из Нью-Джерси в Бруклин и открытие баскетбольной арены Barclays Center вместимостью 18 тысяч зрителей в 2012 году.