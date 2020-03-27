Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вошёл в состав высшего исполнительного органа Международной федерации баскетбола (ФИБА) на новый срок.
Переизбрание никак не отразится на моей деятельности в Международной федерации: фактически буду заниматься тем же, чем занимался и раньше, — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.
Кроме того, 39-летний баскетболист добавил, что в связи с тем, что сейчас происходит в мировом сообществе, впереди будет много работы, как над календарями, так и над организацией и проведением большого количества турниров.
Кириленко был включён в центральное бюро ФИБА 3 мая 2017 года. На данный момент он также возглавляет одну из комиссий — по баскетболу 3×3.
Президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян сообщил о готовности команды повысить уровень и вступить в Единую лигу ВТБ, ранее писал NEWS.ru.
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