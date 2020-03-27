https://static.news.ru/photo/2ba3b7c6-7006-11ea-979c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вошёл в состав высшего исполнительного органа Международной федерации баскетбола (ФИБА) на новый срок.

Переизбрание никак не отразится на моей деятельности в Международной федерации: фактически буду заниматься тем же, чем занимался и раньше, — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.

Кроме того, 39-летний баскетболист добавил, что в связи с тем, что сейчас происходит в мировом сообществе, впереди будет много работы, как над календарями, так и над организацией и проведением большого количества турниров.

Кириленко был включён в центральное бюро ФИБА 3 мая 2017 года. На данный момент он также возглавляет одну из комиссий — по баскетболу 3×3.

Президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян сообщил о готовности команды повысить уровень и вступить в Единую лигу ВТБ, ранее писал NEWS.ru.