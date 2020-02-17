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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) неспроста объявил о дисквалификации россиян Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой во время чемпионата мира, который проходит в эти дни в итальянском Антхольце.

Это классика жанра. Ведь это дополнительное давление, нервозность. Это вполне закономерно. Другое дело, что они тем самым создали ажиотаж для иностранных спортсменов, и вот они теперь дёргаются, бедные, не знают,...