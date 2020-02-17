Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила о признании кибербаскетбола видом спорта. Соответствующее решение было принято Министерством спорта РФ.

Теперь РФБ может официально проводить чемпионат России по интерактивному баскетболу, а также готовить национальную команду к выступлениям на международных турнирах, сообщает пресс-служба федерации.

Ранее полузащитник футбольного клуба «Реал» (Мадрид) и сборной Уэльса Гарет Бэйл стал сооснователем киберспортивной организации Ellevens Esports, писал NEWS.ru.

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