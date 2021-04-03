Кенийская спортсменка поставила новый мировой рекорд в полумарафоне

Спортсменка из Кении Рут Чепнгетич стала новой мировой рекордсменкой в полумарафоне. Она пробежала 1 километр и 97,5 метра за 64 минуты и две секунды. Об этом стало известно в воскресенье, 4 апреля.
Соревнования прошли на территории Стамбула. В турецком городе во время полумарафона кенийская спортсменка преодолела указанную дистанцию за 1 час 4 минуты и 2 секунды. Прошлый мировой рекорд в полумарафоне был поставлен в 2020 году. Тогда спортсменка из Эфиопии пробежала 1 километр и 97,5 метра за 1 час 4 минуты и 31 секунду.
Кенийка становилась победительницей полумарафона в 2019 году. Годом ранее она завоёвывала серебряную медаль,
Как ранее писал NEWS.ru, в январе американская бегунья Брианна Макнил временно была отстранена за допинг. Как сообщила пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, олимпийскую чемпионку заподозрили в нарушении антидопинговых правил.
По некоторым данным, спортсменка вмешивалась в процесс обработки результатов тестирования.