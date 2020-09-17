Касперович: угроза отмены этапов Кубка мира по биатлону значительна

Известный российский специалист Александр Касперович к новому сезону готовит сборную Болгарии и своего лучшего воспитанника, чемпиона мира Александра Логинова. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о своих новых подопечных, к чему приведёт запрет фтора при подготовке лыж, что будут делать болгары в случае отмены международных стартов, какие задачи стоят перед командой на Олимпиаде-2020 и почему в работе с болгарами он не чувствует себя за рубежом.

— Подготовка вашей команды уже пришла к нормальному графику?



— Всё встало в своё русло. Мы провели сбор в Раубичах, затем отработали на Бельмекене, а сейчас тренируемся в Румынии. На несколько дней я вернулся в Россию, получил разрешение в министерстве труда Болгарии на работу и оформляю рабочую визу. После того как я вернусь, оформлять документы полетит Виталий Норицын. Подготовка пока идёт без срывов. С командой у нас хорошие отношения и есть понимание в работе.

— Международный союз биатлонистов полностью отменил юниорский Кубок и декабрьские этапы Кубка IBU. В каком виде может пройти этот сезон и существует ли угроза Кубку мира?



— Конечно, есть значительная угроза. Пока всё идёт на уровне слухов, но соревнования младшего ранга уже отменены, что неприятно для нас, так как в Болгарии много молодых биатлонистов, которым нужна соревновательная практика. К тому же я не знаю, как в связи с отменой будет выглядеть квалификация на Кубок мира. 26-27 сентября будет принято решение по декабрьским этапам Кубка мира, но мы готовим план Б. Если вдруг их отменят, то мы будем участвовать всей командой в Кубке России. У меня есть договорённость на этот счёт с Виктором Майгуровым. Возможно, мы проведём предсезонный сбор в Тюмени. Всё будет зависеть от решения IBU.

instagram.com/kasperovichbiathlon

— Какие ближайшие планы у вашей команды?



— 1 октября мы улетаем на три недели в Австрию, в Рамзау.

— Многие специалисты обеспокоены, что запрет фтора полностью изменит существующую систему и расстановку сил в подготовке лыж. В болгарской команде уже есть наработки, как обходиться без фтора?



— Я встречался с нашей сервисной бригадой и представителем фирмы Fisher, чьи лыжи мы используем. В октябре мы вывозим все лыжи на перешлифовку в соответствии с рекомендациями международной федерации. Мы готовы выполнить все требования перешлифовать и нанести новые структуры. Мы понимаем важность подготовки лыж. Наши топовые спортсмены Владимир Илиев и Милена Тодорова получат лыжи от фирмы, а остальным мы будем закупать их в большом количестве, чтобы была возможность выбора. По слухам фирмачи уже давно разработали нефторовые парафины, поэтому мы будем их пробовать и искать лучшие варианты. С руководителем сервисной группы у нас хорошее понимание и стремление приобрести всё передовое и нефторовое, что есть сегодня в мире.

— Какие функции выполняют ваши помощники Виталий Норицын и Красимир Дочев, и кто ещё с вами работает в команде?



— В команде у нас три тренера и массажист. Функциональную подготовку полностью взял на себя Норицын, стрелковую часть — Красимир, который также помогает по силовой подготовке. В целом же у нас нет жёсткого распределения функций. Мы обсуждаем вместе каждую тренировку и отслеживаем каждую группу спортсменов. Вся команда распределена на три категории. Илиев и Тодорова — это спортсмены высокого класса, наши лидеры. Антон Синапов и Димитар Герджиков — уже достаточно опытные спортсмены и Владимир Оряшков и Благой Тодев — молодые спортсмены. Нагрузку между ними мы варьируем и перед тренировкой определяем, кто с кем будет работать.

— Что можете сказать о резерве болгарской команды? Насколько мне известно в младших возрастах девушки считаются перспективнее ребят.



— Есть две интересных молоденьких девочки, которых ведёт наш соотечественник Николай Захаров. Мы их хотели привлечь на сбор в Румынии, но Николай Фёдорович посчитал, что пока рановато. Нужно сначала заложить базу, чтобы не выхолостить их. Я хотел мотивировать их приглашением в основную команду, не перегрузив при этом, но потом прислушался к мнению столь опытного тренера. В Болгарии очень много хороших молодых девчонок в клубах. Есть надежды на возрождение женского биатлона. Мальчиков поменьше, но тоже есть неплохие ребятишки. 25 сентября в Банско у нас пройдёт летний чемпионат страны среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок.

— Захаров много лет до вас возглавлял сборную Болгарии. Вы изучали его планы? Что решили в них поменять?



— Мы общались с ним, со спортсменами, изучали планы. Не хотел бы говорить публично обо всех наших наработках. Могу сказать, что мы увеличили объём силовой подготовки и практически убрали велосипед, которому они уделяли много внимания. Посмотрим, как спортсмены будут чувствовать себя на летнем чемпионате. Немножко изменили стрелковую подготовку.

Александр Касперович rusbiathlon.ru

— Многие болгарские спортсмены и Дочев говорят по-русски. С языковым барьером у вас нет никаких проблем?



— Никаких проблем нет. В той или иной мере спортсмены понимают по-русски. В процессе общения они повышают его уровень, а мы учимся болгарскому. Красимир очень хорошо владеет русским и чётко переводит и объясняет неясные моменты. Милена Тодорова хорошо знает английский и некоторые вещи Виталий объясняет ей на английском. В команде есть абсолютное понимание.

— Вы не пытались убедить Красимира Анева продолжить карьеру под вашим руководством?



— Я встречался и общался с ним два раза. Первый разговор получился очень хорошим, и я надеялся, что он вернётся, но после второй встречи в ходе соревнований в Бельмекене мы не нашли понимания. Думаю, он всё-таки закончит.

— Это связано из-за его давнего конфликта с руководством федерации?



— Это его выбор. Нашей команде он был нужен, но сейчас у нас есть хороший коллектив, настроенный на работу. Не могу сказать ни одного нехорошего слова о спортсменах. С их пониманием и отношением к делу всё пока хорошо, но, как говорят в спорте, всё хорошо до первых стартов.

— Менталитет болгар и их отношение к спорту отличается от русских?



— В принципе русские и болгары похожи. Однажды я сказал в интервью, что они такие же пахари, как и наши. Здесь я не чувствую, что работаю за рубежом или в зарубежной команде. Нас понимают с одного слова. Профессионализм выражается в дисциплине, в порядке в комнатах, в отношении к тренерам. Пока всё хорошо.

— Какие задачи поставило перед вами руководство?



— Перед нами стоит очень серьёзная задача — завоевать медаль на Олимпийских играх. Вы понимаете, насколько это серьёзный вызов. В июне мы настороженно отнеслись к ней, но, поработав три месяца, я считаю эту задачу сложной, но реальной. У нас есть спортсмены, которые могут бороться за медали. Вы понимаете, о ком идёт речь.

— Как проходит подготовка к чемпионату России Александра Логинова и как решается вопрос нехватки спарринг-партнёров в стрелковых тренировках при индивидуальной подготовке?



— На сборе в Тюмени Саша работал сначала с тюменской командой, в Сочи с женской сборной, где ему помогал в стрельбе Алексей Волков, уделял внимание и Михаил Викторович Шашилов. Никто в других командах ему не отказывает, все помогают. Ему много не надо. Два дня назад я был у него на сборе в Тюмени, где мы обсудили все вопросы о дальнейшей подготовке, в том числе в случае отмены этапов Кубка мира в декабре. Также я провёл встречу с Сергеем Анатольевичем Колесниковым, руководителем компании-спонсора Александра, с которым также есть полное понимание. Единственная проблема — снова воспалившийся локоть. Надеюсь, что он пройдёт, но вопрос об участии в чемпионате России пока открыт. Я предложил Саше отказаться от участия, чтобы не провоцировать эту старую травму, но он сказал, что всё будет нормально. Сейчас врач проводит с ним профилактическое лечение, а решение по стартам будем принимать ближе к делу.