Касперович удалённо подписал контракт со сборной Болгарии по биатлону

https://static.news.ru/photo/04b03b44-aef4-11ea-b671-fa163e074e61_660.jpg Александр Касперович Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российский тренер Александр Касперович подписал рабочий контракт с Федерацией биатлона Болгарии в удалённом режиме.

Касперович отметил, что из-за пандемии коронавируса ему пока не удалось попасть в Болгарию, его вылет перенесли на 1 июля.

Контракт был подписан сегодня. Болгарская сторона выслала договор с доставкой, ‑ цитирует Касперовича РИА Новости.

Российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом.

Как писал NEWS.ru, российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын не смогут провести первый сбор сборной Болгарии по биатлону.