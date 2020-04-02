Касперович ответил на обвинение Драчёва в допинге

https://static.news.ru/photo/46d73768-74b4-11ea-8422-fa163e074e61_660.jpg Александр Касперович Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер биатлонной команды Санкт-Петербурга и личный тренер Александра Логинова Александр Касперович объяснил, почему подписал письмо с призывом подать в отставку президенту СБР Владимиру Драчёву, и ответил на его обвинения в использовании допинга.

Мы подписали это письмо, чтобы Владимир Петрович услышал, какая команда у него работает и куда они идут. Зачем врать о проблемах с лыжами и их подготовкой? Можно купить хоть 20 шлифт-машин, но нужны голова и нужны руки. Когда он избирался президентом, обещал решить проблемы с финансированием, решить кадровые проблемы, провести омоложение тренеров. И что мы увидели? Он привёл в команду человека, которому нужна была «ксива», чтобы парковаться у олимпийского комитета. Юниорскую команду возглавил человек, не разбирающийся в биатлоне, делающий массу педагогических ошибок в отчёте. Ребята, которые занимались только пневматикой, сейчас закладывают школу нашим спортсменам. Его никто не предлагает выгнать, пусть остаётся в правлении. А как он повёл себя на чемпионате мира в ситуации с Логиновым? Многие вещи мы не хотим выносить из избы, — рассказал Касперович NEWS.ru.

Также тренер отметил, что президент СБР неоднократно позволял себе некорректные высказывания в его адрес, при этом не предъявляя другим специалистам претензий за допинг их подопечных.

Он оскорбил меня, сказав, что выгнал меня из-за допинга. Кто он такой, чтобы меня выгонять? Я работал при всех президентах СБР, и у меня не было ни одного вопроса по допингу. Когда Александр Логинов был в команде, старшим тренером был Лопухов, а помогали ему Ланцов и Коновалов. Почему к ним вопросов нет, а обвиняют меня? Я не слышал, чтобы в СБР было решение не привлекать к работе тренеров, чьи спортсмены были связаны с допингом. Президент должен действовать по закону, а не по беспределу. Когда я на чемпионате мира привёз лыжи для Логинова, он сказал: «Что он может привезти? Он может только своровать». Это нормально для первого лица СБР и депутата Государственной думы? Тренеры, знающие меня, были в шоке от этих слов. Я не могу понять, где я перешёл ему дорогу и чем заслужил такое отношение, — отметил Касперович.

Как сообщал NEWS.ru, тренер Максим Кугаевский заявил, что не подписывал письмо биатлонной общественности с призывом подать в отставку президенту СБР Владимиру Драчёву.