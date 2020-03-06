https://static.news.ru/photo/6850ed0a-5f9a-11ea-9225-fa163e074e61_660.jpg Александр Касперович Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, считает, что обыски у россиян на чемпионате мира в Италии были провокацией.

Это всё ожидаемо, я знал, что это провокация, потому что в любом виде спорта никого не устраивают результаты россиян. Самое страшное, что это всё можно было уладить на месте. Сейчас это вышло на такое медийное поле, — цитирует Касперовича РИА Новости.

Он отметил, что штабу российской сборной нужно было собраться вместе, чтобы выработать стратегию общения, а не обвинять друг друга.

Давайте уж тогда мы набьём друг другу морды, — добавил Касперович.

Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью накануне масс-старта. В результате Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.