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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что итальянская полиция должна приехать в расположение сборной России ещё раз для того, чтобы Александр Логинов подписал протокол.

Касперович покинул полицейский участок, сейчас он в гостинице. Нервотрёпка страшная здесь. Что касается Логинова, то полиция, скорее всего, ещё раз приедет к нему в расположение сборной России, просто чтобы подписать...