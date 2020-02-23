https://static.news.ru/photo/0a0f33e6-560d-11ea-9819-fa163e074e61_660.jpgАлександр ЛогиновФото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович считает, что его подопечный действительно может завершить карьеру из-за постоянных нападок.
Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру, — цитирует Касперовича ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.