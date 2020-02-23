Александр Логинов Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович считает, что его подопечный действительно может завершить карьеру из-за постоянных нападок.

Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру, — цитирует Касперовича ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра. 

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