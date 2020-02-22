Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович признал, что нарушил правила, воспользовавшись чужой аккредитацией на чемпионате мира по биатлону в Италии.
Буквально подошёл на старт, потому что надо было корректировать стрельбу, ход гонки. Я действительно извиняюсь за этот поступок, нельзя мне было там находиться. В дальнейшем находился уже в зоне, где положено, — сказал Касперович в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранним утром 22 февраля итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU), в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты.
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