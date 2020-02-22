Фото: Сборная России по биатлону/СБР/vk.com

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что организация не имеет отношения к обыскам российских спортсменов на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Эти обыски не были спланированной акцией IBU, это абсолютно не так. Это шло со стороны итальянской полиции, так что надо спрашивать у них, почему так произошло, — цитирует Далина РИА...