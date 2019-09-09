https://static.news.ru/photo/16b6f796-d30e-11e9-8c33-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карякин Фото: snag_racing/vk.com

Российский автогонщик Сергей Карякин поделился мнением о выступлении своего экипажа на крупнейшей квадросерии Can-Am X Race 2019, который проходил в Астраханской области с 6 по 8 сентября. Он в дуэте с Антоном Власюком, выступая за команду Snag Racing, занял второе место.

Финальный этап сложился удачно, несмотря на то, что в субботу у нас были проблемы с приводами, а в воскресенье мы чуть «поплутали» в песках. В этот раз была сложная навигация, и она нас «поймала», — цитирует Карякина официальный сайт команды.

Кроме того, победитель ралли-марафона «Дакар»-2017 в классе квадроциклов отметил, что считает «второе место отличным результатом». По его мнению, они с Антоном планомерно идут к победе в Дакаре.



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