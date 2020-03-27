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Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что Международная федерация шахмат (FIDE) совершила ошибку, вовремя не остановив турнир претендентов в Екатеринбурге из-за коронавируса.

На мой взгляд, FIDE совершила большую ошибку. Ведь еще в начале марта вышло распоряжение Министерства спорта о прекращении всех соревнований на территории России, — cказал Карякин «Советскому спорту».

Шахматист добавил, что после распоряжения Минспорта РФ FIDE надо было заявить о переносе турнира. Карякин считает, что продолжая турнир, FIDE нанесла серьёзный удар по своему имиджу.