Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что Международная федерация шахмат (FIDE) совершила ошибку, вовремя не остановив турнир претендентов в Екатеринбурге из-за коронавируса.
На мой взгляд, FIDE совершила большую ошибку. Ведь еще в начале марта вышло распоряжение Министерства спорта о прекращении всех соревнований на территории России, —
cказалКарякин «Советскому спорту».
Шахматист добавил, что после распоряжения Минспорта РФ FIDE надо было заявить о переносе турнира. Карякин считает, что продолжая турнир, FIDE нанесла серьёзный удар по своему имиджу.
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