Карпов предрёк проблемы в России у уехавшего в Норвегию шахматиста Романова

Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов прокомментировал решение российского гроссмейстера Евгения Романова перейти под флаг Норвегии. Экс-гроссмейстер считает, что у 33-летнего спортсмена могут возникнуть проблемы в родной стране, передаёт портал Metaratings.ru.

Он сделал свой выбор, я бы так не сделал, конечно. Центр шахматной жизни давным-давно сместился в Россию, поэтому с переездом в Норвегию у него могут возникнуть проблемы в России. Я не думаю, что его будут винить, но будут помнить, — сказал Карпов.

Коллега Карпова, российская конькобежка и депутат Госдумы Светлана Журова, сочла решение Романова по смене гражданства предательством. По её мнению, в Норвегии спортсмена не должны принимать.

Ранее Международная федерация шахмат (FIDE) лишила шахматистов из России права выступать на турнирах под национальным флагом, а также отняла у РФ право принять шахматную олимпиаду, которая должна была пройти летом 2022 года.

Романов — уроженец Калининграда. Статус гроссмейстера он получил в 2007 году.