Карпов назвал маразмом разговоры о расизме в шахматах

https://static.news.ru/photo/a0f5bf6c-b9f6-11ea-a17c-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Карпов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов критически ответил на заявление Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) о том, что шахматы являются расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры ходят первыми.

Начался какой-то полный период маразма. Ну при чём здесь шахматы с многовековой славной историей? — цитирует Карпова «Российская газета».

До этого российский гроссмейстер Гарри Каспаров также ответил на название шахмат расистским видом спорта.

Ранее в финале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Хикару Накамурой со счётом 2,5:1,5, писал NEWS.ru. Турнир организовал сам норвежец. Призовой фонд соревнований составил $250 тысяч. Карлсен получит $70 тысяч.