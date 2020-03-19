Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), бывший тренер женской национальной команды Николай Карполь поделился мнением о продолжении матчей чемпионата страны, несмотря на пандемию коронавируса.
Останавливать плей-офф и переносить «Финал шести» должны решать вышестоящие органы. На данный момент есть рекомендации Министерства спорта, которое позволяет переносить чемпионаты. Конечно, опасения пандемии есть не только в клубах, но и во всей стране. Пока что команды продолжали играть, но мы будем смотреть на то, какие будут приняты дальнейшие меры и решения, — сказал президент и главный тренер клуба «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) корреспонденту NEWS.ru.
Однако один коллектив решил прекратить выступления в турнире. Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» отказался от участия в ответном матче квалификационного раунда плей-офф чемпионата России против московского «Динамо» из-за угрозы распространения коронавируса, ранее писал NEWS.ru.
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