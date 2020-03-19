Останавливать плей-офф и переносить «Финал шести» должны решать вышестоящие органы. На данный момент есть рекомендации Министерства спорта, которое позволяет переносить чемпионаты. Конечно, опасения пандемии есть не только в клубах, но и во всей стране. Пока что команды продолжали играть, но мы будем смотреть на то, какие будут приняты дальнейшие меры и решения, — сказал президент и главный тренер клуба «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) корреспонденту NEWS.ru.