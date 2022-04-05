Карлсен усомнился в правильности отстранения Карякина от турниров

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что не считает правильным отстранение российского гроссмейстера Сергея Карякина от международных соревнований из-за его взглядов, сообщает VG. В то время он отметил, что не поддерживает позицию россиянина. Ранее Сергей Карякин публично поддержал спецоперацию на Украине.

Я не согласен с позицией Карякина, но правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Я не уверен. Возможно, что в трудные времена это окупится, но еще и создаст прецедент, который может повториться в дальнейшем, — заявил Карлсен.

21 марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине. При этом другой российский гроссмейстер, Сергей Шипов, проходивший по делу вместе с Карякиным, был признан невиновным и может продолжать выступления.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил гроссмейстера Сергея Карякина и двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова за патриотическую позицию, сообщает ТАСС. По словам Матыцина, эти спортсмены показали пример всем россиянам.