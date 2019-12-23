Несмотря на показатели команды, подмосковный баскетбольный клуб «Химки» впервые в сезоне проиграл в Единой лиге ВТБ кубанскому «Локомотиву» со счётом 89:94. Разыгрывающий «жёлто-синих» Сергей Карасёв в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, почему хозяевам не удалось дожать «красно-зелёных», и рассказал, поздравил ли коллектив Алексея Шведа, который стал самым результативным игроком за всю историю «Химок».

— Первое поражение в сезоне Единой лиги. У «Химок» сразу не задалась игра. Почему не удалось завладеть инициативой с первых минут?

— «Локо» начал агрессивно. У них сейчас календарь немножко легче — они играют одну игру в неделю. Мы знали, что «красно-зелёные» с первых минут начнут давить. Но я не могу сказать, что мы прям очень плохо начали. Да, они повели с разницей в 10 очков, когда после первых пяти минут счёт был 7:17. Но после этого мы сумели быстро вернуться в игру и и сократить отставание. После первой половины мы проиграли совсем немного — шесть очков (40:46). В третьей четверти сыграли очень хорошо. Я не знаю, что с нами происходит в последние две-три минуты заключительной четверти, надо что-то с этим делать. Так складывается вторая игра: сначала с «Олимпиакосом», когда мы за минуту девять очков упустили, сейчас то же самое.

— Если разбирать игру по горячим следам, то какие ошибки подмосковного коллектива можно выделить?

— Потеря концентрации, может быть. Но, честно, я не знаю. Ну не может команда за последние две минуты забить около 20 очков. Это просто невозможно. Ладно мы ничего не забили, но как им это удалось, с учётом того, что «Химки» вели в счёте? Мы должны были делать игру, атаковать. Если даже логически подумать: если мы будем играть просто тактически правильно, умно, у них просто не хватит даже атак, чтобы забить столько мячей. Как бы они быстро ни старались играть и взять атаки по 24 секунды, а это примерно получается шесть атак: три у них, три у нас. Чисто физически не хватит времени, чтобы столько забить. Мы сыграли в конце очень неграмотно. Трёхочковые — наша сильная сторона. Надо было немного поменять тактику, стратегию. Не знаю, надо смотреть и разбирать ошибки.

Сергей Карасёв skgetbuckets/instagram.com

— Игра получилась очень эмоциональная и богатая со стороны «Химок» на фолы. Показалось, что именно благодаря этому сопернику удалось в заключительной четверти выйти вперёд. Не кажется, что последние несколько игр — это больная тема «жёлто-синих»?

— Мы всегда стараемся играть агрессивно. Выходили в пять смен, поэтому они показывали игру в большой пас. Мы, наверное, этими фолами скорее переломили ход встречи, потому что стали играть более агрессивно, чем в первой половине, в то же время мы много перехватывали, забивали. Они — нет. Наверное, так и надо было продолжать играть. В конце встречи мы как раз упустили эту агрессию. И видите, что получилось.

— В третьей четверти игра полностью перешла под ваш контроль. За счёт чего удалось выровнять ситуацию и выйти вперёд?

— За счёт защиты, нашей агрессии. У нас был состав, где все могли меняться, они ничего не могли сделать: ни забить, ни перехватить мяч, мы сами бежали, играли в хороший пас, поэтому и удалось выйти вперёд.

— «Локомотив» приехал играть явно не на поражение. Кубанцы вас чем-то удивили? Не кажется, что соперник принципиально настраивался, чтобы прервать серию побед?

— Да мы сами себя удивили. Нельзя так играть. Это ужас. Наверное, соперник как-то особенно настраивался. Но мы не должны были проигрывать. Ещё раз скажу: надо было играть умно.

— Что сказал наставник после матча?

— Ничего не сказал.

— Алексей Швед стал самым результативным игроком за историю «Химок». Успели поздравить?

— Ещё нет, но обязательно сделаем. Хочется, конечно, с победой поздравлять, а не с поражением.

— Впереди игра на выезде во Франции против АСВЕЛа. Сможет ли это поражение вас надломить?

— АСВЕЛ, да, хорошая команда, особенно дома. Они прилично играют в этом сезоне. Надо забыть о поражении, через два дня игра. То, что было, то было. Понятно, что мы будем разбирать игру, свои ошибки, но надо ехать во Францию только за победой.