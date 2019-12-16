Форвард подмосковных «Химок» Сергей Карасев после победы над «Калевом» из Таллина (118:81) в рамках Единой лиги ВТБ в эксклюзивном интервью корреспонденту NEWS.ru рассказал о том, в чём сила команд из Прибалтики, почему химчане снова пропустили много мячей и отметил, что в команде очень ждут возвращения в строй Яниса Тиммы.

— Много ли сил оставили на паркете? Показалось, что соперник сопротивлялся только лишь первую четверть.

— Всегда такие матчи даются не очень просто, ведь приходится себя мотивировать на таких оппонентов. Тем более, что у «Химок» сейчас очень плотный график, плюс раннее время начала матча. Но мы смогли выйти и выложиться на все сто процентов с самых первых минут противостояния с «Калевом». Когда мы показываем такой баскетбол, а тем более делаем это на своей площадке — очень большой шанс, что мы добьемся успеха. Первую половину закончили с перевесом в более чем 20 очков. Исход был понятен, да и тренерский штаб позволил сыграть всем примерно равное количество времени. Не назвал бы этот матч тренировкой, но мы тут проделали работу больше к следующим встречам в рамках Евролиги.

— Что с «Химками» случилось в самом начале? Повели со счётом 7:0, а затем очень быстро растеряли своё преимущество.

— Такие команды всегда стараются играть агрессивно. Плюс в Химки не приехали «большие» ребята, а это значит, что коллектив из Таллина действовал на паркете «маленькой» пятеркой. Все прибалтийские команды обладают хорошим броском с дальней дистанции, поэтому они смогли реализовать несколько «трёшек», вернувшись в игру. Но мы были готовы к тому, что «Калев» в каких-то отрезках может выдать весьма результативный баскетбол, забросив парочку дальних. Поэтому оперативно отреагировали и во второй десятиминутки ушли в солидный отрыв.

— В какой момент матча перестали обращать внимание на счёт и стали играть уже в своё удовольствие?

— Наверное тогда, когда закончилась первая половина встреча, а уже в третьей четверти в самом начале мы ещё немного упрочили своё лидерство, доведя разницу практически до 30 очков. Тогда мы уже играли в удовольствие, старались порадовать собравшихся болельщиков. Тренерский штаб старался активно ротировать состав, чтобы все ребята, оказавшиеся в заявке, смогли побывать на паркете.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вы, Вяльцев и Зайцев набрали большое количество фолов, Вячеслав даже не смог выходить на паркет в конце матча. Просто соперник против вас так жестко действовал или какая-то другая причина?

— Да нет, мы просто всегда хотим действовать агрессивно, с большой самоотдачей. Тем более вы видели, что в конце мы действовали так, что мне приходилось играть против их центрового. Понятное дело, что в такой ситуации «хватаешь» фолы. Но повторюсь: мы старались действовать агрессивно, действовать на перехватах.

— Вы стали одним из последних баскетболистов «Химок» в этой встрече, кто пополнил свой счёт набранными очками. Это обстоятельство никак не давило на вас? Я говор про то, что первую четверть отработали «вхолостую».

— Вообще никогда не смотрю на личную статистику, самое главное, чтобы команда добивалась успеха. Я всегда стараюсь быть максимально полезным как в защите, так и в нападении. Все, что от меня тренер просит — это я стараюсь выполнять по максимуму.

— «Химки» с «Калевом» встречались в начале сезона. Сильно ли с тех пор у прибалтов поменялась команда?

— У них появился новый разыгрывающий защитник, плюс поменялись «большие». В принципе, такие команды всегда пропагандируют один и тот же стиль баскетбола: быстрый, агрессивный и с большим количеством трехочковых бросков. Сейчас нам важно было гостей оставить их без главного оружия — «трешек», плотно действовали в защите, а в концовке соперник уже «подсел». Понятно, что с нашей ротацией «Калеву» физически было очень тяжело.

— Игрой в защите остались довольно? Все-таки больше 80 очков получили, тогда как в первой игре в Таллине было чуть больше 60.

— Хотели чуть поменьше пропустить, но очень тяжело было защищаться и держаться уровне «не больше 60 очков». Тем более вы знаете, что все последние встречи получалось так, что нам порой забивали по 90 и даже по 95. Мы сделали первый шаг, пропустили уже меньше. Сделаем все, чтобы в ближайших матчах действовать сзади более сконцентрировано, не позволяя сопернику набирать много.

— Силы на предновогодний рывок остались? У вас там серьёзные соперники: «Олимпиакос», «Жальгирис», «Локомотив-Кубань».

— Силы есть, плюс у нас достаточная большая ротация. Нас тренерский штаб прекрасно понимает, что у нас тяжелый график, поэтому нельзя давать Шведу проводить на паркете около 40 минут. Понятное делать, что когда матч проходит напряженно, особенно это касается евролиги, то тогда кто-то из ребят может отыграть гораздо больше минут. У всех есть силы, мы рвёмся в бой. Тут ведь даже половина сезона еще не прошла (улыбается).

— Тиммы не хватало на паркете? Он вроде бы уже скоро должен вернуться в строй.

— Янис хороший баскетболист, таких всегда не хватает. Но по встрече с «Калевом» трудно сказать то, как сильно ли с ним изменилась картина на паркете. Когда ведешь с разницей в 30 очков, то уже можно несколько расслабиться и поэкспериментировать. Выпустили же того же Ваню Евстигнеева. Он очень хорошо себя показал. Очень ждём возвращения Тиммы, впереди важные игры и он нам точно пригодится.

— Было видно, что вы старались в конце матча найти хорошей передачей Евстигнеева. Хотели дать парню возможность набрать как можно больше очков?

— Не знаю. У меня нет такого, что я кого-то специально высматриваю. Просто действую по ситуации. Увидел свободного партнёра — отдал ему передачу. Может в конце таким баскетболистом оказывался Ваня. Был бы на его месте Вяльцев или Моня — они также бы получили передачу.