Капитан сборной России по хоккею пожаловался на питание на ОИ-2022
Хоккеист Шипачёв: у меня живот болит последнюю неделю из-за питания на ОИ-2022
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
13:07, 21 февраля 2022
Фото: Meng Yongmin/XinHua/Global Look Press
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Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв заявил, что остался недоволен питанием на Олимпийских играх в Пекине. По его словам, в ближайшее время он будет питаться только дома. Его слова приводит «Спорт-экспресс».
У меня живот болит последнюю неделю из-за питания. Я уже жене набрал. Она сказала, что суп приготовит, котлетки. Ближайший месяц я вообще ни в один ресторан не зайду, буду только дома питаться. Супруга у меня идеально готовит, — сказал Шипачёв.
20 февраля сборная ОКР по хоккею завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Пекине. В финальном матче турнира команда Финляндии переиграла подопечных Алексея Жамнова со счётом 1:2.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Валерия Васнецова, сдавшая положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине и отстранённая от соревнований, пожаловалась на условия содержания в COVID-отеле. На фото она продемонстрировала скудный обед и написала, что этим кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней и ничего не говорят про результаты тестов.