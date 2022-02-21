Капитан сборной России по хоккею пожаловался на питание на ОИ-2022

Фото: Meng Yongmin/XinHua/Global Look Press

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает повышение возрастного ценза в фигурном катании положительной инициативой, передаёт ТАСС. Она полагает, что это позволит фигуристкам выступить на нескольких Олимпийских играх. Сейчас выступать на взрослых соревнованиях можно с 15 лет.

Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет. Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее...