https://static.news.ru/photo/0c013080-6e6f-11ea-93be-fa163e074e61_660.jpg Анна Сень Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Капитан сборной России по гандболу и клуба «Ростов-Дон» Анна Сень заявила, что перенос Олимпийских игр — 2020 в Токио на следующий год стало для неё разочарованием.

Для меня, конечно, это было полное разочарование. И я прекрасно представляю, как сейчас всем спортсменам тяжело и обидно. А особенно — тем атлетам, для которых эта Олимпиада могла быть последней. Или первой. Но теперь она переносится ещё на год. А ведь многие готовились к этим Играм по восемь лет, по четыре года, потому что были травмированы или дисквалифицированы, — сказала она в интервью NEWS.ru.

По словам спортсменки, лично ей тяжело пережить это четырёхлетие, поскольку после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро старалась побыстрее уйти в декрет.

Затем — как можно быстрее вернуться на площадку, набрать форму. То есть мечтала, что в 2020 году снова попаду на эти самые важные соревнования и буду опять бороться за медаль. Но теперь получается так, что эти мечты 2020 года попросту рухнули, — отметила Сень.

В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала золотые медали Игр.

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Как писал NEWS.ru, Международный олимпийский комитет и правительство Японии 24 марта договорились отложить Олимпийские и Паралимпийские игры на год. По предварительным оценкам, перенос обойдётся организаторам в $5,8 миллиарда.