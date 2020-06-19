Кандидаты на пост президента СБР будут определены в ближайшие дни

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Татьяна Григорьевна, мать призёра Олимпийских игр по плаванию Юлии Ефимовой, рассказала, что дочь перестала с ней общаться три года назад.

Женщина призналась, что живёт вместе со своим гражданским мужем на пенсию в 8500 рублей, имея при этом четырёх собак, восемь котов и огород. Раньше Юлька мне покупала красивые вещи и...