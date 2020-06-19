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Кандидаты на пост президента СБР будут определены в ближайшие дни

11:43, 19 июня 2020
Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Pres

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Андрей Левунин рассказал, что кандидатуры на пост главы организации буду объявлены в ближайшее время.

В начале следующей недели будет проведено заседание правления, где уже будет ясно, кто подал документы, — цитирует Левунина РИА Новости.

Он подчеркнул, что его никто не просил о поддержке какого-либо конкретного кандидата.

Ранее правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.

Как сообщал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.

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