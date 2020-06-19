Кандидаты на пост президента СБР будут определены в ближайшие дни

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Андрей Левунин рассказал, что кандидатуры на пост главы организации буду объявлены в ближайшее время.
В начале следующей недели будет проведено заседание правления, где уже будет ясно, кто подал документы, —
цитируетЛевунина РИА Новости.
Он подчеркнул, что его никто не просил о поддержке какого-либо конкретного кандидата.
Ранее правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.
Как сообщал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен