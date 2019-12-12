Кандидат на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Михаил Гусев заявил, что в случае его избрания он намерен начать контактировать с руководством Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
[Начать намерен] с непосредственного контакта с руководителями рабочей группы World Athletics по восстановлению федерации в международной организации, а во время диалога будет видно, какие действия для этого необходимо предпринять, — сказал член президиума Федерации лёгкой атлетики Москвы в интервью NEWS.ru.
Также он заявил, что лично связывался с президентом World Athletics Себастьяном Коу, который поддерживает его кандидатуру на пост главы ВФЛА.
Полностью интервью с Гусевым опубликовано в разделе «Спорт».
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