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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что в случае, если спортсмены не поедут на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то есть вариант проведения альтернативной Олимпиады.

Ехать ли под нейтральным флагом? У нас до Олимпиады ещё три года, будем смотреть, что можно сделать. Есть вариант, что проведём альтернативные Олимпийские игры, — сказал Драчёв журналистам. Ранее спикер...