Канаева ответила, кто из российских гимнасток никогда не плакала в сборной

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева призналась, что Маргарита Мамун никогда не плакала во время пребывания в национальной команде России. Спортсменка назвала золотую медалистку Игр-2016 в Рио-де-Жанейро очень спокойной девушкой. Её слова приводит РИА Новости.

Единственная гимнастка, которая у нас вообще никогда не плакала, — это Маргарита Мамун. Она очень спокойная, выиграла олимпийскую медаль на терпении. Каждая гимнастка — уникум в своём роде, и Рита как раз очень терпеливая, — призналась Канаева.

Сама двукратная олимпийская чемпионка, а ныне тренер призналась, что часто плакала на базе в Новогорске, но при этом отметила, что в настоящий момент пытается отучать от этого своих юных подопечных. Канаева считает, что не стоит плакать на площадке.

Если хочешь поплакать, отойди в туалет. Это эмоции, их надо выплёскивать. <…> Если ты уходишь в негатив, то можешь получить травму, — добавила Канаева.

На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Мамун завоевала золотую медаль в многоборье, опередив свою соотечественницу Яну Кудрявцеву и украинку Анну Ризатдинову. Также в активе москвички значится семь золотых медалей чемпионата мира, четыре — первенства Европы.

Ранее сёстры Дина и Арина Аверины тремя словами описали главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер-Усманову. Дина охарактеризовала её словами «справедливая, мудрая и великая», а Арина, призналась, что ей было очень трудно уместить всё в три слова.