Канадский хореограф предсказал победу российской фигуристки на Олимпиаде

Канадский хореограф Эшер Хилл предположил, что российская фигуристка Камила Валиева завоюет золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в женском одиночном катании. В эфире CBS Sports эксперт заявил, что ученицу Этери Тутберидзе можно назвать «новым феноменом» в фигурном катании. Его слова приводит «Чемпионат».

Это довольно очевидно. Российские фигуристки выиграют все медали. Золото завоюет Камила Валиева, новый феномен. Я считаю её особенной. Она соревнуется сама с собой, дважды побила свой же рекорд. Лишить её золота может лишь она сама, — сказал Хилл.

По его словам, второе место займёт ещё одна воспитанница Тутберидзе, действующая чемпионка мира Анна Щербакова, на третьей строчке расположится Елизавета Туктамышева. Хилл отметил, что на данный момент воспитанница Алексея Мишина не гарантировала себе поездку в Пекин, но предположил, что она окажется в заявке национальной команды России.

Туктамышева этого заслуживает. Олимпиада заслуживает того, чтобы увидеть её магические движения руками. Я сам этого хочу. Россиянки возьмут все медали, — заключил Хилл.

На этапе Гран-при в Сочи по фигурному катанию (Rostelecom Cup) Валиева одержала победу в женском одиночном разряде, обновив мировые рекорды в короткой (87,42 балла) и произвольной (185,29) программах, а также в сумме (272,71).

Таким образом, в активе Валиевой значатся три победы на этапах Гран-при по фигурному катанию 2021 года. Помимо Rostelecom Cup она победила на Skate Canada и Finlandia Trophy. В прошлом году воспитанница Этери Тутберидзе заняла второе место на чемпионате России, уступив лишь Анне Щербаковой.

Ранее Туктамышева рассказала, что самым важным в жизни считает умение слышать себя, а не окружающих. Спортсменка написала, что важно делать то, что нравится тебе самому.