Канадский фигурист рассказал об оскорблениях со стороны фанатов Медведевой

https://static.news.ru/photo/048bd7ec-7fbd-11ea-abb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yutaka/Global Look Press

Канадский фигурист Нам Гуен заявил, что некоторые болельщики Евгении Медведевой писали ему в социальных сетях неприемлемые вещи.

Один человек начал оскорблять меня в Instagram, называть ублюдком, говорил, чтобы я не смел делать что-то с Евгенией, задавал недопустимые, слишком личные вопросы... Это абсолютно неприемлемые вещи, — приводит слова спортсмена «Газета.Ru».

Гуен добавил, что был очень расстроен.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева останется послом России на летних Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены с 2020 на 2021 год, писал NEWS.ru.