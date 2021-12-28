Канадский фигурист: не взять Туктамышеву на чемпионат Европы — преступление
Канадский фигурист Тен: не взять Туктамышеву на чемпионат Европы — преступление
Сергей Стариков
Сергей Стариков
16:28, 28 декабря 2021
Елизавета ТуктамышеваФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Известный в прошлом канадский фигурист Джереми Тен назвал преступлением тот факт, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включил Елизавету Туктамышеву в состав сборной России на чемпионат Европы. Серебряный призёр национального первенства написал об этом на своей странице в Twitter, также выразив недоумение отсутствием в заявке Андрея Мозалёва.
Не взять Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалёва на чемпионат Европы — это настоящее преступление, — сказал Тен.
Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию 2022 года, который завершился в Санкт-Петербурге 26 декабря. По сумме короткой и произвольной программ Елизавета набрала 224,40 балла — на 59,08 балла меньше, чем победительница первенства страны Камила Валиева. Серебро и бронза достались Александре Трусовой и Анне Щербаковой.
Ранее тренер Алексей Мишин поддержал Туктамышеву, которая не отобралась на чемпионат Европы по фигурному катанию. Он заявил, что фигуристка ещё не сказала своё последнее слово в спорте.