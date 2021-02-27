Канадский чемпион решил включить «Калинку» и выпить водки за Большунова

https://static.news.ru/photo/54e2d8b4-79c5-11eb-a15d-96000091f725_660.jpg Девон Кершоу Фото: wikimedia.org

Чемпион мира 2011 года в командном спринте Девон Кершоу восторженно отозвался о российском лыжнике Александре Большунове, который завоевал золотую медаль на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

В честь победы Большунова включу «Калинку». Точно должны выпить водки. Россияне разливают хорошие напитки. У Александра была невероятно красивая гонка, — цитирует канадца РЕН ТВ.

Он также назвал лучшим лыжником за последние годы и отметил его технику и тренировки «до отвала задницы».

Накануне россиянин Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта, который в эти дни проходит в немецком городе Оберстдорф. Результат российского лыжника — 1 час 11 минут и 33,9 секунды на дистанции 15+15 километров. Стоит отметить, что золотая медаль Большунова стала для команды из РФ первой медалью на ЧМ.

Выступление Большунова высоко оценил почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. По его словам, за россиянина переживала вся страна. Почётный президент ОКР выразил уверенность, что этот успех вдохновит всю сборную РФ и наши спортсмены ещё поборются за победы. И сам Большунов, по мнению Жукова, будет бороться за золотые медали и на других стартах турнира, писал NEWS.ru.