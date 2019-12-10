Фото: wada-ama.org

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, комментируя решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на четыре года, заявила, что с каждым годом становится всё хуже.

С каждым годом всё становилось хуже и хуже. На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане вся страна была лишена права выступать под своим флагом. Сейчас происходит почти то же самое, только всё...