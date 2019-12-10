Олимпийская чемпионка канадская лыжница Ребекка Скотт призвала WADA к более жёстким мерам в отношении России.
Они говорят об отстранении, но на самом деле это им не является. Санкций недостаточно. Это не соответствует всему тому, что закладывается в понятие честного спорта и защищало бы «чистых» спортсменов. Что же надо сделать, чтобы россиян полностью отстранили? Там ведь есть многолетняя поддержка допинга на уровне государства, — приводит слова Скотт издание CBC.
9 декабря исполком WADA принял решение отстранить России на ближайшие четыре года от всех крупнейших международных соревнований.
Ранее NEWS.ru писал, что пловчиха Юлия Ефимова не ожидала, что наказание России будет столь суровым.
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