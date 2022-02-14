Канадская фигуристка призвала МОК провести церемонию награждения без России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель призвала Международный олимпийский комитет (МОК) провести церемонию награждения за командный турнир Олимпиады-2020 без российских фигуристов. Она считает, что это было бы честно по отношению к другим призёрам — командам США и Японии, занявшим второе и третье места соответственно.

Я вступлюсь — даже если буду одна — и требую провести церемонию награждения для спортсменов из США и Японии. ISU, МОК, не наказывайте их. Позвольте им насладиться моментом, — написала Дюамель на своей странице в Twitter.

Церемонию награждения не провели в срок, а затем полностью отменили из-за того, что допинг-тест россиянки Камилы Валиевой дал положительный результат.

14 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Соревнования женщин стартуют 15 февраля в 13:05.