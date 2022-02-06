Камила Валиева выиграла произвольную программу командника ОИ с падением

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сборная России по фигурному катанию досрочно выиграла золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Это стало известно по итогам произвольного танца. У нашей сборной 64 балла перед заключительной программой. Сборная США, которая идёт на втором месте, набрала только 58 баллов. У России отрыв в шесть баллов — соперники уже не смогут нас обойти.

Тройку лидеров на данный момент замыкает сборная Японии с 54 очками в активе. В произвольной программе у женщин от России выступит Камила Валиева. Это второе золото сборной России на Олимпийских...