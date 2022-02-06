Камила Валиева выиграла произвольную программу командника ОИ с падением

Чемпионка Европы и России Камила Валиева заняла первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесла национальной команде десять очков. Российская фигуристка за свой прокат получила 178,92 балла.
На второй строчке расположилась японка Сакамото, показав результат 148, 66 баллов (9 очков). Третье место заняла канадка Маделин Скиза — 132,04 (8 очков).
Таким образом, сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию. Суммарный результат нашей команды — 74 балла. На втором месте расположилась сборная США (65). На третьем — Япония (63).
Это второе золото сборной России на Олимпийских играх в в Пекине. 6 февраля российский лыжник Александр Большунов выиграл в скиатлоне.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицина Никита Кацалапов стали вторыми в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде девять очков. За свой прокат они получили 128,17 балла.