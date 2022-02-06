18+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Камила Валиева выиграла произвольную программу командника ОИ с падением

07:22, 07 февраля 2022
Камила Валиева выиграла произвольную программу командника ОИ с падением Камила Валиева Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Чемпионка Европы и России Камила Валиева заняла первое место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесла национальной команде десять очков. Российская фигуристка за свой прокат получила 178,92 балла.

На второй строчке расположилась японка Сакамото, показав результат 148, 66 баллов (9 очков). Третье место заняла канадка Маделин Скиза — 132,04 (8 очков).

Таким образом, сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию. Суммарный результат нашей команды — 74 балла. На втором месте расположилась сборная США (65). На третьем — Япония (63).

Это второе золото сборной России на Олимпийских играх в в Пекине. 6 февраля российский лыжник Александр Большунов выиграл в скиатлоне.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицина Никита Кацалапов стали вторыми в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде девять очков. За свой прокат они получили 128,17 балла.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео