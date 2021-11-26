Валиева выиграла короткую программу на Гран-при в Сочи с мировым рекордом

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов перелез через забор и скрылся от прессы после поражения в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в финском городе Рука. Эти соревнования стали первыми для спортсмена в сезоне-2021/22, сообщает «Матч ТВ».

Большунов не вышел к прессе после выступления. Первое место в спринте занял российский лыжник Александр Терентьев, преодолев дистанцию за 2 минуты 31,9 секунды. На втором и третьем местах расположились норвежцы...