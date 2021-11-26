Валиева выиграла короткую программу на Гран-при в Сочи с мировым рекордом

Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая в группе Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Сочи. Спортсменка за своё выступление набрала 87,42 балла, обновив мировой рекорд, принадлежавший Алёне Косторной, который она установила на чемпионате Европы 2020 года (85,45).
На промежуточном втором месте остановилась ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Она набрала 80,10 балла. На третьей строчке расположилась американка Мэрайя Белл (69,37).
Ещё одна россиянка Майя Хромых заняла пятое место (64,72).
Также Валиева обновила мировые рекорды в произвольной программе (180,89) и по сумме программ (265,08) на этапе Гран-при Канады.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине равны нулю. Спортсмен считает, что одиночники показывают средний уровень катания, а их основная проблема заключается в психологии.