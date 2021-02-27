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Камила Валиева выиграла финал Кубка России

19:31, 28 февраля 2021 27
Камила Валиева Камила Валиева Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева, выступающая в группе Этери Тутберидзе, завоевала первое место в финале Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях женщин в Москве.

Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 238,00 балла. Второе место заняла Майя Хромых (235,96), третьей стала Дарья Усачёва (229,71).

Ранее NEWS.ru писал, что фигурист Евгений Семененко, выступающий в группе Алексея Мишина, завоевал первое место в финале Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин в Москве.

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