Камила Валиева выиграла финал Кубка России

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что путёвку на чемпионат мира должен получить Дмитрий Алиев, несмотря на то что он занял всего лишь третье место в финале Кубка России.

Мировое первенство пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта. Один представитель от РФ был известен заранее — Михаил Коляда получил это право как действующий чемпион страны. Вторую путёвку разыграли...