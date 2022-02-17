Камила Валиева развалила произвольную программу на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, развалила произвольную программу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Он сделала касание рукой на тройном акселе, степ-аут на четверном тулупе, упала с тройного сальхова и с четверного тулупа.

В данный момент в Пекине идут соревнования по фигурному катанию у женщин. Российская фигуристка Камила Валиева, которая закрывает соревнования, упала несколько раз в программе. Остальные россиянки — Александра Трусова и Анна Щербакова — откатали свои номера. Трусова в прокате совершила два падения, Щербакова откатала чисто.

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат: в её организме был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. CAS не отстранил фигуристку от соревнований, разбирательство по её делу будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Иван Ургант пошутил о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. В эфире программы «Вечерний Ургант» ведущий сравнил персонажа из «Матрицы» Морфеуса с дедушкой фигуристки. Таким образом он отреагировал на известие о том, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за таблеток от сердца дедушки.