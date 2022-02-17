Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла.
На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Бронза турнира досталась Каори Сакамото. Она набрала за обе программы 223,13 балла.
Ещё одна российская фигуристка Камила Валиева заняла четвёртое место (224,09).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, выиграли серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. Их оценка за оба танца составила 220,51 балла.