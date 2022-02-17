Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила выступление Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Это фантастика! Это шок. Это человек, который понимает, что он на четвёртом месте, но нужно вытащить медаль. На чемпионате Европы это получилось. А её программа — это рекорды, столько четверных,...