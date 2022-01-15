Камила Валиева стала чемпионкой Европы, у России — весь пьедестал

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Российский биатлонист Максим Цветков заявил, что не взял флаг на финише победной эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) в целях безопасности. Он вспомнил, что у него уже был неприятный опыт в карьере с падением из-за флага, сообщает «Матч ТВ».

Было немножко опасно всё равно — не дай бог что случится. У меня уже была практика, когда я с флагом падал на финише, но там отрыв был несколько минут. Это...