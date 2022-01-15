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Камила Валиева стала чемпионкой Европы, у России — весь пьедестал

23:25, 15 января 2022
Камила Валиева стала чемпионкой Европы, у России — весь пьедестал Камила Валиева Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press
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Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла чемпионат Европы. По сумме двух программ фигуристка набрала 259,06 балла. Турнир проходит в Таллине.

На втором месте расположилась Анна Щербакова. Её суммарный результат составил 237,42 балла. Бронза турнира досталась Александре Трусовой. Она набрала за обе программы 234,36 балла.

Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 16 января.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, выиграли чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию. За произвольный танец фигуристы получили 130,07 балла. Общая сумма составила 217,96 балла. Турнир проходит в Таллине.

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