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Камила Валиева поучаствовала в фотосессии для журнала Cosmopolitan
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Камила Валиева поучаствовала в фотосессии для журнала Cosmopolitan

Фигуристка Камила Валиева приняла участие в фотосессии для журнала Cosmopolitan
20:04, 09 апреля 2022
Фото: club_kamila_valieva/vk.com
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командных соревнованиях Камила Валиева приняла участие в фотосессии для журнала Cosmopolitan. Об этом сама 15-летняя спортсменка сообщила в своём Telegram-канале. 

В посте Валиевой также есть фотографии с прошедшей фотосессии. 

На Олимпийских играх — 2022 Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её пробе обнаружили запрещённый препарат триметазидин. К тому моменту она уже завоевала золото в командном турнире. А после скандала в одиночном катании Валиева заняла лишь четвёртое место. 

В конце марта другая российская фигуристка, чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева приняла участие в фотосессии для мужского журнала Maxim. 

Камила Валиева

club_kamila_valieva/vk.com

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