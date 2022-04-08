Камила Валиева поучаствовала в фотосессии для журнала Cosmopolitan

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командных соревнованиях Камила Валиева приняла участие в фотосессии для журнала Cosmopolitan. Об этом сама 15-летняя спортсменка сообщила в своём Telegram-канале.

В посте Валиевой также есть фотографии с прошедшей фотосессии.

На Олимпийских играх — 2022 Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её пробе обнаружили запрещённый препарат триметазидин. К тому моменту она уже завоевала золото в командном турнире. А после скандала в одиночном катании Валиева заняла лишь четвёртое место.

В конце марта другая российская фигуристка, чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева приняла участие в фотосессии для мужского журнала Maxim.