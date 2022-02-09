Камила Валиева будет отстранена от Олимпиады 

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Российская фигуристка Камила Валиева, попавшаяся на допинге, будет отстранена от Олимпийских игр в Пекине и не допущена до личного турнира одиночниц, сообщает «Спорт-экспресс».

По данным источника, окончательное решение о сроке наказания может быть принято уже после завершения Игр в Пекине.

Также известно, что сборную России с высокой долей вероятности лишат Олимпийских медалей.

9 февраля Inside the Games сообщил о подозрительном допинг-пробе у одного из победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Позже выяснилось, что допинг-тест провалила Камила Валиева.

Ранее сообщалось, что допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Однако это вещество не является наркотиком.