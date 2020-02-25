Мы все прекрасно знаем о наиболее популярных видах спорта в России, но что мы знаем о странах, которые крайне редко появляются на экранах телевизора или просторах Интернета? Корреспондент NEWS.ru отправилась в Иорданию, чтобы узнать, каким спортом там живут люди.

Королевство Иордания славится своей достаточно стабильной валютой — динаром, оливковым маслом, финиками, рекой Иордан и чистейшим морем. Проезжая по единственной трассе Акабы — города, который совсем недавно открыли для посетителей, удивляешься: с одной стороны — пустыни с невысокими домами и крохотными окнами, которые защищают от попадания песка в случае урагана, а с другой — море, через которое можно добраться и до Египта, и до Израиля. Кажется абсолютно туристическим местом несмотря на то, что активное вливание средств в эту сферу началось только три года назад. Погода космическая, на улице +28, отчего не видно детских площадок и спортивных сооружений, да и детей на улице особо нет, с учётом пятничного выходного?! Или спорт здесь ограничивается условным плаванием? Воды-то на всех хватит.

У нас не так много открытых футбольных или баскетбольных площадок для детей, хотя надо признать, что именно эти виды спорта являются у нас самыми популярными, — сказал Мааруф, владелец небольшого кафе в центре города, потягивая сигаретку и делая глоток кофе.

Интересно, футбол и баскетбол у них популярные виды. Итак, давайте разбираться, что из себя представляет чемпионат Иордании по футболу и «с чем его можно есть»

Про-Лига включает в себя 12 клубов высшего дивизиона, которые играют в два круга. Победитель турнира попадает в Лигу чемпионов (квалификацию), серебряный призёр борется в Кубке АФК, который является вторым по значимости футбольным турниром, проводимым Азиатской конфедерацией футбола. Но надо понимать, что этот Кубок создан специально для тех стран, где уровень развития этого вида спорта недостаточно высок для участия в еврокубках. Если сравнивать иорданский футбол с российским, то это, скорее, Профессиональная футбольная лига (ПФЛ), отвечающая за проведение третьего по рангу турнира России.

Если в чемпионате команды набирают одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей — это, в принципе, для нас не в новинку, как и то, что коллективы, занявшие последние места в чемпионате, вылетают из высшего дивизиона.

Игроки ФК «Аль-Вахдат» wehdatclub.jo/facebook.com

Если вдруг вы считаете, что Российская премьер-лига довольна скучна и однообразна, то это ошибка: в иорданском чемпионате за первое место борются практически всегда только две команды: «Аль-Файсали» (33-кратный чемпион Иордании) и «Аль-Вахдат» (15-кратный чемпион). Оба коллектива представляют город Амман. Последний раз сдвинуть их с пьедестала смог «Шабаб Аль-Ордон» (дважды побеждал в Про-Лиге) в 2013 году, про который местные жители не очень любят говорить.

Обычно чемпионат начинается в августе или сентябре, а заканчивается в мае, но в этом году мы только в марте открываем турнир, а последняя игра будет в октябре, — делится Мааруф.

Кстати, все стадионы в Иордании названы в честь королей и их детей и вмещают в среднем 17‒18 тыс. зрителей. Например, домашний стадион «Аль-Вахдата» носит имя «Король Абдулла II», а «Аль-Файсали» — «Принц Мухаммад».

Когда разговор зашёл о национальной сборной Иордании, Мааруф немного опустил голову набок, но затем вернулся в гордое положение и заявил, что «все иорданцы восхищаются достижениями национальной команды». Наивысшее достижение сборной — выход в четвертьфинал Кубка Азии в 2004-м и 2011 годах. В финальной стадии чемпионата мира футболисты не участвовали ни разу.

С футболом ясно, а что тогда с другим командным видом спорта?

Вторым и, кажется, последним популярным видом спорта в Иордании считается баскетбол. Премьер-лига состоит из шести (в России, например, на стадии плей-офф выступает большее количество коллективов) команд, две из которых становились чемпионами страны больше 20 раз: «Ортодокс» (25) и «Аль-Ахли СК» (23). Сезон стартует в ноябре и включает в себя десять игр, после этого наступает вторая стадия — плей-офф. Последний матч финалисты играют в конце января. Последним чемпионом стал «Аль-Вихдат», обыграв «Ортодокс» в шестом финальном матче со счётом 74:68.

Местные жители с упоением рассказывают о национальной сборной по баскетболу. Иорданцы гордятся тем фактом, что команда занимает 49-е место в мировом рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА) (Россия занимает девятую позицию. — NEWS.ru). Стоит отметить, что сборная Иордании на данный момент является одной из лучших команд в Азии: иорданцы дважды становились призёрами чемпионата Азии — завоевали бронзу в 2009 году и серебро в 2011-м. И дважды команда отбиралась на чемпионаты мира — в 2010-м (заняла 23-е место) и 2019 году (28-е место).

Интересный факт

Больше всего меня потрясло, как во время диалога к нам присоединились местные официанты, которые заботливо указывали на детали, упущенные собеседником. Один из них, Мустафа, даже немного рассказал про атлета, которым, по его словам, восхищается весь мир. Его тёзка, Мустафа Даасан, попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив странный рекорд: на одной из площадей Аммана он разбил о своё тело две тонны 750 килограммов бетонных и мраморных плит за одну минуту 12 секунд. Говорят, к подобному мероприятию тхэквондист готовился многие годы и во время тренировок получил целых 14 переломов.