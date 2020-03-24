Накануне стало известно, что главный тренер команды «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью попробовал себя в роли волонтёра в лондонском бюро «Энфилд». Он доставлял предметы первой необходимости людям пожилого возраста. Однако не один Жозе остался неравнодушным к проблеме распространения коронавируса. Уже больше месяца спортсмены со всего мира делают пожертвования разного характера: кто выделяет деньги, кто отдаёт свои отели под больницы, кто помогает с оборудованием. NEWS.ru рассказывает о том, что люди спорта — это не только история про весёлые флешмобы.

Футбол

Английская премьер-лига (АПЛ) одной из первых в Европе приостановила сезон. «Арсенал» и «Челси» вовсе были отправлены на карантин из-за положительных проб на коронавирус среди футболистов и тренерского штаба команд. Сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Великобритании насчитывается более шести тысяч заражённых. Большую поддержку, чтобы минимизировать число заболевших или вылечить тех, кого затронул этот вирус, оказывают в том числе футболисты и клубы.

Так, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пожертвовали по £50 тысяч благотворительным продовольственным фондам в связи с ростом спроса на многие продукты в период коронавируса.

Не остались в стороне даже экс-игроки «красных дьяволов». Гари Невилл и Райан Гиггз, которые владеют сетью отелей, предоставили два из них на нужды Национальной службы здоровья своей страны. Ранее испанское издание Marca выложило у себя на странице информацию о том, что португальский форвард Криштиану Роналду, который также некогда выступал за манчестерскую команду, переоборудовал две свои гостиницы Pestana CR7 — в Лиссабоне и Фуншале — под больницы. Однако вскоре материал был удалён, так как информация оказалась недействительной. Только не спешите судить строго португальского форварда. Свою лепту в борьбу против коронавируса он всё-таки внёс, но об этом немного позже.

Мохамед Салах Han Yan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Игроки «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане сделали денежные пожертвования своим странам. Первый отправил чуть более €1 млн в Египет, второй — £45 тысяч в Сенегал.

Защитник «Тоттенхэма Хотспур» Тоби Алдервейрелд решил задуматься о тех, кто сидит в изоляции, находится в больницах и, следовательно, не имеет возможности видеться со своими близкими. Для этих целей бельгийский футболист обещал закупить десятки планшетов и компьютеров и распространить их по госпиталям и домам престарелых.

Наш соотечественник Роман Абрамович, в свою очередь, подумал о тех, кто не покладая рук борется за жизни людей. По инициативе владельца футбольного клуба «Челси» гостиница Millennium, расположенная на территории стадиона «Стэмфорд Бридж», где тренируются «синие», бесплатно предоставила номера лондонским врачам. Это было сделано для того, чтобы медики могли тратить меньше времени на дорогу и больше высыпаться.

Самая критическая ситуация сейчас сложилась в Италии. День за днём умирают десятки, а то и сотни людей. Количество скончавшихся уже превысило китайский антирекорд. Неудивительно, что в таких тяжелейших обстоятельствах спортсмены стали активными участниками всеобщей борьбы.

Как игроки, так и работники «Интера» собрали в общей сложности €500 тысяч. Но это не всё. Команда запустила целую краудфандинговую кампанию для финансирования миланской больницы Луиджи Сакко, которая занимается в том числе и созданием вакцины.

Другая миланская команда — «Милан» — также пожертвовала €250 тысяч местным властям. Не остался в стороне и экс-президент «дьяволов» Сильвио Берлускони. Он пожертвовал €10 млн на поддержку Ломбардии в борьбе с коронавирусом.

Сильвио Берлускони Valerio Portelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Не поскупились и в «Ювентусе». Семья Аньелли, владеющая акциями туринской команды, направила Департаменту гражданской защиты €10 млн для поддержки и ухода за больными в Турине и Пьемонте. А форвард туринской команды Криштиану Роналду в связке со своим агентом Жорже Мендешем заказал 200 тысяч медицинских халатов и 50 тысяч защитных масок, которые они пожертвуют больнице в Португалии вместе с определённой суммой денег. Так что не переживайте, Криштиану тоже успел отметиться.

Закроем итальянский блок (хотя, думаю, вы сами догадываетесь, что историй гораздо больше. — NEWS.ru) замечательным рассказом о болельщиках «Аталанты». После того как было принято решение, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой» пройдёт при пустых трибунах, многие фанаты пожертвовали деньги за билеты больнице в Бергамо. Переданная сумма составила около €60 тысяч.

В соседней Испании ситуация обстоит не лучше, но пожертвования от лица спортсменов совершается не в таком количестве, как в Италии. «Реал Мадрид», которого пандемия коронавируса затронула напрямую (в ночь на 22 марта умер бывший президент «королевской» команды Лоренсо Санс. — NEWS.ru), не мог не оказать поддержку всем тем, кто страдает от этого недуга. Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо сообщила, что Флорентино Перес пожертвовал большую сумму (размер не называется) на закупку медицинского оборудования.

Кроме того, испанская Ла Лига (Высший дивизион чемпионата страны по футболу. — NEWS.ru) направила все деньги, вырученные от первого виртуального турнира LA LIGA SANTANDER CHALLENGE, в фонд по борьбе с коронавирусом. Сумма составила чуть больше €140 тысяч.

UD Almería/facebook.com

Но главная история с пожертвованиями в Испании связана вовсе не с Ла Лигой, а с Сегундой (второе по силе первенство страны. — NEWS.ru). Команда «Альмерия» перевела более €1 млн. Откуда такие деньги у команды из второго дивизиона? Всё дело в бизнесмене из Саудовской Аравии Турки аль-Шейхе, который в августе приобрёл команду.

В Германии помощь оказали не просто отдельные футболисты или клубы, а целая сборная. Игроки национальной команды пожертвовали €2,5 млн на социальные нужды в связи с пандемией коронавируса в стране.

Футболисты «Баварии» Леон Горецка и Йозуа Киммих организовали свою кампанию по сбору денег, запустив акцию #WeKickCorona. К ней присоединился польский форвард мюнхенской команды Роберт Левандовски со своей женой, выделив €1 млн.

Баскетбол

За океаном дела с коронавирусом также обстоят неблагоприятно. Уже давно отменены все спортивные мероприятия. Кстати, на приостановку сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отчасти повлиял игрок «Юта Джаз» Руди Гобер. Вы наверняка помните историю о том, как баскетболист перетрогал в шутку все микрофоны на пресс-конференции (тогда он не верил в серьёзность коронавируса. — NEWS.ru), а через два дня заболел. Теперь француз искупает свою вину, совершая различные пожертвования и благие дела. Баскетболист пожертвовал $500 тысяч на борьбу с пандемией в штатах Юта и Оклахома, а также во Франции.

Руди Гобьер Meng Yongmin/XinHua/Global Look Press

К инициативному во всех смыслах французу присоединился владелец «Клипперс» Стив Балмер. Он пожертвовал $1 млн пострадавшим от коронавируса в Лос-Анджелесе.

В ближайшее время американский баскетболист «Финикс Санз» Девин Букер даст старт кампании по сбору средств для борьбы с вирусом. Собранные деньги должны пойти на поддержку некоммерческих организаций, которые занимаются потребностями наиболее уязвимых людей.

От отмены спортивных состязаний пострадали не только болельщики и спортсмены, но и сотрудники стадионов и арен — эти люди оказались без работы. В связи с этим в Америке многие атлеты решили выплатить зарплаты людям, оказавшимся в тяжёлой ситуации. Эту акцию уже поддержали такие баскетболисты, как Блэйк Гриффин из «Детройт Пистонс», Кевин Лав из «Кливленд Кавальерс», лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и другие. Каждый собрал по $100 тысяч.

Хоккей

В мире хоккея не так много примеров, связанных с пожертвованиями. Так, благотворительный фонд «Калгари Флэймз» выделит более $1 млн для оказания помощи некоммерческим социальным организациям в Калгари и Южной Альберте.

А российский хоккеист «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский решил поддержать сотрудников арены «Санрайз», где проводит свои домашние матчи команда, выделив на это дело $100 тысяч.