Как в старые добрые: битва Тутберидзе и Плющенко возобновляется

Олимпийский сезон — всё. Далее нас ждёт новый цикл. Одной из основных сюжетных линий следующего олимпийского цикла станет противостояние двух непримиримых тренерских блоков: команды Тутберидзе и команды Плющенко. Это будет новая глава в непростых «взаимоотношениях» тренеров. В сезоне-2020/21 двукратный олимпийский чемпион уже пытался прервать гегемонию Тутберидзе, но тогда ему ничего не удалось. Александра Трусова и Алёна Косторная не помогли ему в этом.

Но теперь у Плющенко подросли новые активы, и они рвутся в бой. Собственно, Этери Георгиевне тоже есть чем ответить. Рассказываем о дебютантках взрослых соревнований, которые позволят нам вспомнить старые добрые времена, когда битва двух тренеров затмевала всё вокруг в отечественном фигурном катании.

Муравьёва — главный актив Плющенко

Софья Муравьёва из группы Евгения Плющенко в этом сезоне очень сильно прибавила. Особенно яркой получалась первая половина соревновательного года, когда фигуристка уверенно прошла этапы юниорской серии Гран-при и вышла в финал, где стала второй. На внутренней арене 15-летняя фигуристка тоже проявила себя на высоком уровне. Она забрала золото на одном из этапов Кубка страны, но главное её достижение пришлось на чемпионат России. В короткой программе она обошла будущую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. Правда спустя пару часов после завершения соревнований её всё-таки опустили ниже Ани, зафиксировав штраф за поздний выход. Однако сам факт того, что фигуристка способна соревноваться на равных с лидерами сборной, уже впечатляет.

Софья Муравьёва team.muravieva/vk.com

Софья имеет в своём арсенале тройной аксель и два квада: сальхов и тулуп. Но нужно отметить, что пока на соревнованиях четверные прыжки она не исполняет. Зато юная фигуристка отличается не по годам взрослым и сбалансированным катанием. Это одна из её отличительных черт.

Есть, конечно, недостатки. Например, к концу сезона у фигуристки начали наблюдаться проблемы со стабильностью. Как раз из-за этого она чуть не вылетела из тройки лидеров на первенстве России среди юниоров. Фигуристка развалила короткую программу (сорвала каскад с тройным акселем — довольно редкая ошибка для неё). Только благодаря более-менее чистому прокату в произвольной она зацепилась за бронзу. А последний старт (соревнования памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова) и вовсе обернулся для фигуристки провалом — только девятое место.

Впрочем, несмотря на смазанную концовку сезона, потенциал у Муравьёвой приличный, и она может спокойно соревноваться с сильнейшими фигуристками. А если уж ей удастся довести до соревновательного состояния хотя бы один из своих квадов, то это станет очень важным дополнительным подспорьем для неё на взрослых соревнованиях.

Софья Муравьёва, определённо, самый сильный актив на данный момент в группе Плющенко.

Петросян — новая главная надежда Тутберидзе

Аделия Петросян только осенью выйдет во взрослые соревнования, но 14-летняя фигуристка уже сумела громко заявить о себе. Ни много ни мало ученица Тутберидзе стала первой в истории фигуристкой, исполнившей не один, а целых два четверных риттбергера в одной программе. Этот сложнейший элемент даже не все мужчины могут осилить. Историческое достижение фигуристка оформила на чемпионате России 2022 года.

Этери Тутберидзе Сергей Булкин/NEWS.ru

И это не все. Петросян прокачивает свой технический контент день ото дня. В начале марта в Сети появилось видео, на котором Аделия на тренировке исполняет тройной аксель. Зачастую к тренировочному контенту многие относятся несерьёзно, так как не всегда элементы из тренировок перекочёвывают в соревнования. Но группа Тутберидзе в этом отношении является всё-таки исключением. Дополнительный тройной аксель только усилит позиции фигуристки. Кроме хорошей технической базы, стоит отметить умение ученицы Тутберидзе интерпретировать различные образы: будь то лирические, будь то более яркие, весёлые.

Из минусов: как и Софья, Аделия пока нестабильна. Например, на первенстве среди юниоров не смогла собрать свои два четверных риттбергера. Не получились особо чистыми прокаты и на Кубке Первого канала. Но это не должно сильно тревожить. Как у Софьи, так и у Аделии есть время, чтобы, с одной стороны, стабилизировать свои прыжки. С другой — вспомните Камилу Валиеву. За сезон до выхода из юниоров она также не отличалась безупречной стабильностью, но стоило ей оказаться во взрослых соревнованиях, и понесло.

Аделия Петросян Сергей Булкин/NEWS.ru

Муравьёва и Петросян уже сейчас являются сильнейшими фигуристками. Весь юниорский сезон они шли бок о бок, и теперь их противостояние выходит на новый взрослый уровень. А вместе с этим новый виток появляется в борьбе Плющенко и Тутберидзе. Двукратный олимпийский чемпион наверняка захочет поквитаться с Тутберидзе за предыдущий год, и Муравьёва ему может в этом помочь. Борьба в любом случае ожидается яркой.