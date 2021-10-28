«Как её заткнуть?»: за что болельщики раскритиковали Винер-Усманову

В художественной гимнастике снова скандал. На чемпионате мира в японском городе Китакюсю сёстры Аверины уступили золото в упражнениях с лентой белорусской спортсменке: Дина вязла серебро, Арина — бронзу. Бытует мнение, что Дину Аверину, которая собрала три золота в остальных упражнениях, намеренно лишили первого места в ленте. Особенно активно эту идею продвигает глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Впрочем, не все согласны с возмущениями главной женщины в художке и даже активно критикуют её. Почему же Винер так возмутила всех?

Что произошло?

Чемпионат мира начался сверхудачно для сборной России. Дина Аверина сходу взяла золотые медали в трёх видах — обруч, мяч, булавы. Но на последнем упражнении — на ленте — госпожа удача отвернулась от серебряного призёра Олимпийских игр — 2020 (ох уж эта злосчастная лента!).

По итогам квалификации в упражнениях с лентой обе россиянки шли в лидерах, тройку замыкала белорусская гимнастка Алина Горносько. Но в финале расклад сил переменился. К моменту выхода Дины на гимнастический ковёр таблица результатов выглядела следующим образом: на первом месте шла Горносько с 29,950 балла (наша соперница действительно выступила очень достойно), на втором — Арина с 23,450 балла (выступила с небольшими недочётами; после оглашения результата тренеры подали протест, но судьи его отклонили). При удачном выступлении Дина могла рассчитывать на первое место.

Дина Аверина YUTAKA/AFLO/Global Look Press

И нужно признать, что российская гимнастка сделала всё по красоте — никаких ошибок, все акценты на месте. Очевидно, что после такого номера Винер-Усманова, которая пришла в «кисс энд край» с иконой, ждала очередной золотой медали. Но не тут-то было. В итоге серебряный призёр ОИ-2020 заняла только второе место (23,900), уступив белоруске всего 0,05 балла. Протест российской стороны по поводу оценок Дины был также отклонён.

Винер негодует

Нетрудно догадаться, какие эмоции подобный расклад событий вызвал у главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановы. Она связала подобное решение судей с нежеланием отдавать все четыре золота России.

Сегодня повторилось то же самое, что было на Олимпиаде. Всем никак неймётся, что Россия могла выиграть четыре золотые медали. Как говорится, карта бита. Я звонила президенту FIG, но он ничего не может с этим сделать. А наши девочки опять расплачиваются за то, что они русские, — сказала Винер.

«Как надоела эта психушка»

Впрочем, не все поддержали великого тренера. Наоборот, многие убеждены, что эмоциональные высказывания Винер-Усмановой могут негативно сказаться на отечественной художественной гимнастике.

— Что, опять заговор? Винер же вчера сказала, что судьи наконец независимые и дают справедливые оценки. За ночь заменили судей? Как надоела эта психушка. (HockeyFan2015)

— Усманова опять нашла масонский заговор. (Sergey Volkov)

— Что-то поднадоело уже. Может, пока они определятся с заговорами, временно вывести этот вид спорта из Олимпийских игр? И пусть резвятся там себе в болоте жаб и гадюк.( al-je)

— Если теперь любое поражение в художественной гимнастике будет объясняться заговорами судей, а не собственными ошибками, то неудач будет всё больше и больше. Как можно прогрессировать, если глава федерации говорит, что единственная причина поражения — это не собственные огрехи, а исключительно заговоры злого Запада? (6о6ёр)

— По логике Винер, если выиграли не русские, то это заговор, судейский беспредел и прочее в этом же духе. Пора действительно этот вид спорта исключить из ОИ. (andrey90i)

— Как её заткнуть? (Morjak Papai)

— Эта бабка убила вид спорта. (selso99)

— Это уже травля! Очень опасно и вредно для самого общества то, как СМИ и окружающие проглатывают такие оценочные осуждения этой дамы. Не фильтруя, не давая ей обратную связь, что это уже перебор. (KD7)