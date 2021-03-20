Кайшева впервые в карьере попала в пятёрку на Кубке мира

https://static.news.ru/photo/bae30100-8a57-11eb-9ccf-96000091f725_660.jpg Ульяна Кайшева Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева в заключительном старте сезона на Кубке мира в Эстерсунде заняла пятое место в масс-старте, что стало её лучшим результатом в карьере. Победу одержала норвежка Ингрид Тандревольд.

Для норвежки, с пятью промахами преодолевшей дистанцию за 34.53,1 секунды, это первая в карьере победа в Кубке мира. Второй финишировала Динара Алимбекова из Белоруссии, с шестью промахами уступившая победительнице 6,9 секунды. Третье место заняла немка Франциска Пройсс (6 промахов, +11,1 секунды).

Ульяна Кайшева показала лучший результат в карьере, заняв пятое место (5 промахов, +20,1). Также в десятку лучших пробилась и Светлана Миронова, которая финишировала восьмой (5 промахов, +33,3).

Как сообщал NEWS.ru, норвежский биатлонист Стурла Легрейд одержал победу в гонке преследования на финальном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде и перехватил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Для норвежца эта победа стала седьмой в сезоне.