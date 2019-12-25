https://static.news.ru/photo/91568f1a-27bf-11ea-ad7d-fa163e074e61_660.jpg Ульяна Кайшева Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева одержала победу на юбилейных 50-х соревнованиях «Ижевская винтовка». Она показала лучший результат в индивидуальной гонке и стала чемпионкой страны в этой дисциплине.

С двумя минутами штрафа Кайшева преодолела 15-километровую дистанцию за 44.57,4 минуты. Второй результат показала представительница Тюменской области Виктория Сливко (+59,5; 2 промаха), а бронзовую награду завоевала Евгения Павлова из Новосибирской области (+1.04,5; 2 промаха).

По итогам «Ижевской винтовки» будут разыграны оставшиеся два места в женской и три места в мужской сборной России на Кубке IBU.

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