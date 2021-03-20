Кайшева и Куклина пробились в десятку лучших в гонке преследования на Кубке

https://static.news.ru/photo/04fd431c-8973-11eb-8a87-96000091f725_660.jpg Ульяна Кайшева Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде победу одержала норвежка Марту Улсбу-Рейселлан, а лучший результат в российской команде показала Ульяна Кайшева, занявшая восьмое место

Улсбу-Рёйселлан, несмотря на четыре промаха в сильный ветер, показала лучший результат на дистанции — 32.54,8 минут. Второе место заняла её соотечественница и уже обладательница Кубка мира этого сезона Тириль Экхофф, с четырьмя промахами уступившая победительнице 29,3 секунды. Замкнула тройку лучших белоруска Анна Сола (5 промахов, +44,0).

В российской команде лучший результат показала Ульяна Кайшева, которая финишировала на восьмом месте (5 промахов, +2.11,1), а Лариса Куклина финишировала десятой (5 промахов, +2.13,5).

Как сообщал NEWS.ru, итальянский биатлонист Лукас Хофер одержал победу в спринте на финальном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 11-е место.