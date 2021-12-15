Кабаева заявила, что в её время гимнасток оценивали строже

Олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева заявила, что во времена её выступлений получить высокие оценки было труднее, так как акцент делался не на работе с предметом, а на «сложности тела». Как она сказала в эфире шоу «Вечерний Ургант», красиво «скрутить пируэт».

У нас была очень важна сложность тела. Сейчас акцент делают на предмет, а у нас была именно сложность тела. На мой взгляд, это сложнее. Например, красиво исполнить прыжок, красиво скрутить пируэт сложнее, чем работать с предметом, — отметила Кабаева.

Она также заявила, что во время её выступлений гимнасткам разрешили надевать юбочки. Как сказала Кабаева, спортсменки обратились в Международную федерацию гимнастики (FIG) с просьбой разрешить использовать данный элемент одежды.

Они оценили. И до сих пор у гимнасток есть возможность выступать в юбочке, — добавила Кабаева.

Кабаева является победительницей Олимпиады 2004 года в Афинах в многоборье, а также бронзовой медалисткой Игр 2000 года в Сиднее. На чемпионатах мира она завоевала девять золотых, три серебряные и две бронзовые награды.