Кабаева усмотрела заговор в задержке допинг-пробы Валиевой

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась о ситуации с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой. По мнению экс-гимнастки, вся история могла быть спланирована с целью нанести ущерб российскому спорту. Слова Кабаевой приводит ТАСС.

Поскольку Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил выступать Камиле дальше, то следует сразу признать, что это чистая спортсменка, а не навешивать её будущие результаты на следующее решение. И всё вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт, — сказала Кабаева.

Она добавила, что цель этого — отобрать золотую медаль у российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее, в четверг, Валиева допустила ряд ошибок во время произвольной программы и осталась без медали в одиночном катании. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, Александра Трусова завоевала серебро.

Валиева оказалась на Олимпийских играх — 2022 в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону спортсменки.