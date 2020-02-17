https://static.news.ru/photo/e24ffebe-51a0-11ea-a4fd-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Бё, Эмильен Жаклен и Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё опубликовал на своей странице в Instagram фотографию «чаепития» в компании россиянина Александра Логинова и француза Эмильена Жаклена.

Для создания фотографии норвежцу пришлось применить свои навыки фотошопа.

Бё на пресс-конференции заявил, что готов приехать в гости к российскому биатлонисту Александру Логинову, который пригласил всех соперников удостовериться, что тот «чист» от допинга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что французский биатлонист Эмильен Жаклен занял первое место в гонке преследования на чемпионате мира. Победитель без промахов преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 15,2 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё (+0,4; 2). Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую награду (+23,9; 1).